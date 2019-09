Nederland niet klaar voor digitale ramp

Steeds meer systemen worden digitaal en we zijn op veel gebieden afhankelijk van computers. Maar dat maakt ons ook kwetsbaar voor cyberaanvallen. De WRR schrijft: „Met de toenemende interactie tussen fysiek en digitaal komen onze economie, nationale veiligheid en het normale maatschappelijk leven op onvoorziene manieren in gevaar. Er kan enorme schade ontstaan en er kunnen daadwerkelijk slachtoffers vallen.”

Grote gevolgen

De WRR ziet daar verschillende voorbeelden van, in zijn nieuwste rapport. „Door de cyberaanval WannaCry viel een deel van de Britse gezondheidszorg uit. NotPetya legde in Nederland de productie van belangrijke medicijnen plat en bracht één van de grootste containerrederijen ter wereld in de problemen.” Maar naast cyberaanvallen kunnen ook ’gewone’ digitale storingen, zoals recent bij alarmnummer 112, grote gevolgen hebben waardoor er fysieke slachtoffers vallen.

Digitale rampen worden volgens de WRR desondanks nog steeds niet serieus genoeg genomen. „Voor ontwrichtende situaties in de fysieke wereld bestaan professionele crisisorganisaties en uitgebreide wet- en regelgeving. De voorbereiding op een digitale ontwrichting krijgt echter nauwelijks tot geen aandacht.”

Digitale ontwrichting

Overheden en bedrijven hebben bijvoorbeeld niet goed in kaart gebracht van welke leveranciers ze afhankelijk zijn voor het draaiend houden van vitale, digitale processen. „Dit maakt het lastig om de ernst van incidenten te kunnen vaststellen en het hoofd te bieden aan een digitale ontwrichting. Bij de bestrijding hiervan ontbeert de overheid bovendien een duidelijk omschreven bevoegdheid om in te grijpen”, aldus de WRR.

"Wie is verantwoordelijk voor vitale processen?"

Volgens de WRR moet dat anders. Er moet snel in kaart worden gebracht wie er verantwoordelijk is voor vitale processen. En om snel in te grijpen bij een digitale ramp zijn ’digitale hulptroepen’ nodig met wettelijke bevoegdheden. De WRR wil ook dat onderzocht wordt hoe schade van een digitale ramp verzekerd kan worden.