650 kilo illegaal vuurwerk in beslag na afspraakje met politie

„Je moet er niet aan denken dat deze hoeveelheid de brand in vliegt!”, aldus de politie die spreekt van een grote vondst. Agenten kwamen de verkoper op het spoor en maakten een afspraak het te kopen. Wat de verkoper niet wist, was dat de geïnteresseerde in het vuurwerk ingezet was door de politie.

De boxen lagen tot de nok toe vol gestapeld met zwaar, illegaal vuurwerk.

