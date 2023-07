Niemand wilde eerste boek van deze schrijver kopen, maar één filmpje op TikTok veranderde alles

Shawn Warner uit Arlington, in de staat Texas, probeerde zijn boek te promoten aan een tafeltje in een supermarkt. Zonder veel succes: de meeste klanten liepen de 58-jarige man gewoon voorbij. Tot Tiktokker Red voorbijkwam, en zag hoe teleurgesteld Warner leek. Dus knoopte hij een gesprek aan, en vroeg waar ’Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor’ over ging. „Het gaat over een tienermeisje dat samen met een spook met meerdere persoonlijkheden de moord van haar ouders oplost”, legt een plots zichtbaar enthousiaste Warner uit. „Waarom? Ik heb altijd gehouden van mysteries, ik ben ermee opgegroeid.”

Tekst gaat verder onder de video.

Red filmde ook de biografie van Warner: „Mijn leven is altijd een fantastisch avontuur geweest, en dat is het nog steeds. Ik ben vooral blij dat ik de man mocht zijn van een absoluut geweldige vrouw, en de vader van twee ongelooflijke kinderen. Ik ben een paratroeper geweest in de 82ste Luchtlandingsdivisie, een therapeut, en een ingenieur.”

Bestseller

„Ik ken deze kerel niet, dit is geen gesponsorde content”, schreef Red bij de video. „Ik wilde gewoon een vreemde wat vriendelijkheid tonen. Ik herinner me nog al die keren dat ik hard werkte, en daar niet voor beloond werd.” Het filmpje van de ontmoeting ging inmiddels viraal, en werd al meer dan 17 miljoen keer bekeken.

Ook de boekverkoop van Warner kende een boost, nadat veel lezers de vriendelijkheid van Red en het enthousiasme van de eenzame Warner prezen: ’Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor’ werd plots de wereldwijde nummer één op de bestsellerlijst van Amazon.

Warner heeft zijn vele nieuwe fans inmiddels bedankt in een videoboodschap. „De liefde en vriendelijkheid blijven maar komen”, klinkt het emotioneel. „Je zou denken dat ik als schrijver weet hoe dat onder woorden te brengen, maar die heb ik niet. Gewoon: dank jullie. Het is door jullie vriendelijkheid en generositeit, dank jullie.”