LIVE | Rechter buigt zich over dodelijk ongeval Gio (4) door botsing met voetballer Rai Vloet

Vloet zou te hard hebben gereden, met drank op. Het slachtoffertje zat met zijn ouders en een tweede kind in de auto waar Vloet tegenaan knalde. Het gezin uit Zoetermeer kwam net terug van vakantie. Heracles Almelo schorste Vloet toen bleek dat die had gelogen over het ongeluk. De speler zei dat hij zich aan de snelheid had gehouden en niet onder invloed achter het stuur zat. Later bleek dat hij met ruim 200 kilometer veel te hard reed en dat hij veel meer alcohol had gedronken dan is toegestaan.

Tijdens een eerdere, voorbereidende zitting had de officier van justitie het rijgedrag van Vloet „roekeloos en zeer onvoorzichtig” genoemd. „Hij reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol.”

De profvoetballer raakte zijn rijbewijs erdoor kwijt.

De 27-jarige middenvelder voetbalde tot begin vorig jaar voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en later het Russische FK Oeral.