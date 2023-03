Moeder omgekomen Gio (4) tegen Rai Vloet: ’Ons leven stond stil, jij ging gewoon door’

De 27-jarige Vloet hoorde maandag in de rechtbank van Haarlem een gevangenisstraf tegen zich eisen van 3,5 jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar wegens roekeloos rijden: de zwaarste vorm van dood door schuld.

Volgens de officier van justitie reed Vloet die nacht met 203 kilometer per uur „absurd hard” en had hij bovendien ruim twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Vloet zelf gaf toe dat hij het onheil niet had zien aankomen. Hij lette niet op de weg. „Ik was aan het stoeien met de cruisecontrol.”

Feest

Vloet en een vriend waren die nacht op een feest in Amsterdam, waaraan door de politie een eind werd gemaakt. Het was midden in coronatijd. De nacht was nog jong, vonden de mannen. Op naar een tweede feest, in Rotterdam. Ze stapten in de auto op het moment dat Steffin en Sanne Roos met hun kinderen Gio (4) en Faye (1) op Schiphol zongebrand en goedgemutst in hun auto stapten om naar huis te rijden.

Vloet in de rechtbank; naast hem zijn advocaat Erik Thomas. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Meerdere automobilisten zagen Vloet en zijn vriend met een bloedsnelheid langsflitsen, zeiden ze later tegen de politie. In Hoofddorp ging het mis. Vloet klapte boven op de grijze Golf stationwagen van het gezin Roos, die meerdere malen om z’n as spinde en tweehonderd meter verder tegen de richting in op de vluchtstrook tot stilstand kwam. De dollemansrit van Vloet eindigde tegen de middengeleider van de A4.

Zelf dacht hij dat hij tussen de 130 en 150 had gereden. Technisch onderzoek aan de auto wees uit dat het meer dan 200 was, waar 130 maximaal was toegestaan. En de voetballer loog toen de politie hem vroeg wie er achter het stuur had gezeten. Hij wees op zijn vriend.

’Totale shock’

„Dat deed ik omdat hij het woord zou voeren”, zei Vloet tegen de rechtbank. De vriend vatte het zelf, net als de politie, anders op. Hij zei tegen de agent dat hij evenmin had gereden, maar bereid was om de schuld op zich te nemen. „Mijn vriend is profvoetballer, ik wil niet dat hij in problemen komt.”

Vloet in het shirt van Heracles Almelo. Tegenwoordig speelt hij in Rusland. Ⓒ ANP/HH

Waarom Vloet niet gewoon toegaf dat hij de bestuurder was? „Ik denk dat het totale shock was. Zo’n tragisch ongeluk doet iets met je als mens. Je kunt niet meer helder nadenken.”

Noch Vloet en zijn vriend, noch Steffin en Sanne Roos kunnen zich de klap herinneren. Moeder Sanne kwam het eerst bij en checkte meteen hoe het met de kinderen was. Peuter Faye van 1 jaar reageerde meteen. Maar de 4-jarige Gio hing voorover in zijn stoeltje.

’Bloed’

Sanne: „Ik probeerde hem wakker te maken, maar hij reageerde niet. Toen ik naar mijn handen keek, zaten die onder het bloed.” Reanimatie mocht niet meer baten. De schedel van het jongetje bleek ingedeukt, de hersenschade te groot.

In het bijzijn van zijn advocaat Erik Thomas komt Vloet aan bij de rechtbank. Ⓒ ANP/HH

Advocaat Erik Thomas vroeg zich af of Gio wel in de gordels heeft gezeten. Waarom bleek zijn zusje niks te mankeren, en overleefde de kleuter de klap niet? Wat de officier van justitie betreft doet dat er niet toe. „Het ongeluk was nooit gebeurd als Vloet niet zo hard had gereden en als hij op de weg had gekeken. Dan had hij ze gezien.”

„Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn”, zei Sanne. „We leven van dag tot dag. Het is moeilijk om toekomstplannen te maken en het is nu nog te zwaar om leuke dingen te doen.” Voelde hij helemaal geen spijt, vroeg ze aan Rai Vloet? „Ons leven stond stil, en jij ging door alsof er niks gebeurd was.”

’Besmet’

Dat was schijn, zei advocaat Thomas. Toen bekend werd dat Vloet wel degelijk had gereden en bovendien veel te snel en met drank op, was zijn voetbalcarrière in Nederland voorbij. Thomas: „Als een heel stadion roept dat je moet oprotten, dan rot je op.”

Vloet ging eerst naar Kazachstan, en voetbalt tegenwoordig bij FK Oeral in Rusland. Niet om uit handen te blijven van justitie, maar omdat geen club in Europa hem nog wil hebben, zei de raadsman. „Hij is besmet. Het is geen pretje om te voetballen in Kazachstan en in Jekaterinenburg als je Europa gewend bent.”

Wat advocate Arlette Schijns van de nabestaanden betreft, wordt Vloet meteen opgesloten. Zij vreest dat hij zich aan zijn straf zal onttrekken door naar Rusland te vertrekken. Volgens advocaat Erik Thomas is Rai Vloet echter bereid „om te zijner tijd” een straf uit te zitten. Wat hij daarmee precies bedoelde, lichtte hij niet toe.

Uitspraak: 3 april.