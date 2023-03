OM eist 3,5 jaar cel tegen profvoetballer Rai Vloet: ’Hij reed met een absurde snelheid’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De 27-jarige middenvelder staat in de rechtbank in Haarlem terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij de 4-jarige Gio Roos om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp op 14 november 2021.

Vloet wordt ook verdacht van rijden onder invloed. Op de zitting erkende hij sterke drank te hebben gedronken voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen.

„De klap moet enorm geweest zijn”, zei de aanklaagster. „De auto van de familie kwam 200 meter verderop tot stilstand. De achterkant was volledig in elkaar gedrukt.”

Vloet reed tientallen kilometers harder dan 130 per uur, zei de officier. Ze baseert zich op verklaringen van getuigen. Die noemden snelheden van 150 tot 200 kilometer per uur. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.

„Ik had twee of drie glazen sterke drank op”, aldus Vloet. „Voorafgaand aan het ongeluk was ik op een feestje in Amsterdam, dat na een uur vroegtijdig werd beëindigd. We zouden slapen in een hotel in Amsterdam, maar maakten een nieuw plan en zouden naar Rotterdam rijden. Zonder nadenken stapten we de auto in en ging ik rijden. Na de tunnel gingen we de trajectcontrole in en was ik bezig met de cruisecontrol goed in te stellen op 130.”

„Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn”, zegt de moeder van Gio in de rechtbank. „We leven van dag tot dag. We vinden het moeilijk toekomstplannen te maken. Het is nog te zwaar om leuke dingen te doen. Gio was een stoer, maar ook gevoelig jongetje”, zegt moeder Sanne. Hij was trots op zijn zusje en kon „onwijs grappig zijn.”

Hij hield van voetballen en rijden op zijn crossmotor. Zijn ouders zouden „ons aapje” na de vakantie opgeven bij een Zoetermeerse voetbalclub. Maar dat kwam er niet meer van. De ouders hoorden na het ongeluk niets van Vloet. Ze hoorden pas iets van de voetballer na een interview met de ouders in De Telegraaf. Dat was voor de ouders te laat.

„Voelde je helemaal geen spijt?”, vraagt moeder Sanne. „Ons leven stond stil en jij ging door alsof er niks gebeurd was.” De ouders constateerden bitter dat Vloet had gelogen om weer zo snel mogelijk te kunnen voetballen.

’Ik heb het niet gezien’

De 27-jarige Vloet zegt dat hij het ongeluk niet zag aankomen. „Ik heb het niet gezien, alleen de klap kan ik me herinneren. Ik kan veel dingen niet meer herinneren. Constant probeer ik om meer informatie te vinden, maar het komt niet boven.”

Tijdens een eerdere, voorbereidende zitting had de officier van justitie het rijgedrag van Vloet „roekeloos en zeer onvoorzichtig” genoemd: „Hij reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol.”

Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed. De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld op zich, erkende Vloet tegenover de rechtbank. „Zo’n tragisch ongeluk, het was een shock. Het doet iets met je als mens en je kan niet meer helder nadenken. Toen bleek dat het zo tragisch was, heb ik de waarheid verteld.”

De 27-jarige middenvelder voetbalde tot begin vorig jaar voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en later het Russische FK Oeral.