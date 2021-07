Vanaf donderdag geen quarantaineplicht gevaccineerde na contact

Binnenland

Groningse priklocatie geeft ander vaccin dan vermeld in brief

In het vaccinatiecentrum in MartiniPlaza in Groningen heeft een aantal mensen zaterdag een ander corona-vaccin gekregen dan stond vermeld in hun uitnodigingsbrief. Volgens GGD Groningen kregen twintig mensen AstraZeneca toegediend in plaats van Moderna.