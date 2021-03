Duizenden liters drugsafval gedumpt in Asten

Bij het afval liggen een paar containers met een inhoud van 1000 liter. Ook liggen er veel blauwe vaten met een inhoud van 200 liter. De vaten en containers liggen over de hele weg en deels in de sloot. Een paar vaten die in sloot liggen zijn gaan lekken. Het is nog niet bekend hoeveel schade het afval aan de natuur heeft veroorzaakt.

Blauwe tonnen in de sloot. Ⓒ Pim Verkoelen