Reisadvies Griekenland aangescherpt: deel eilanden vanaf zondag weer oranje

Het ministerie besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM, dat daarvoor onder meer naar besmettingscijfers kijkt. Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van oranje naar geel, en werden vakantiereizen weer mogelijk. De coronacijfers in die gebieden gaven daar toen aanleiding toe. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde in de Zuid-Egeïsche eilanden.

„Om een jojo-effect zo veel mogelijk te voorkomen, is deze week bekeken of de trend zich doorzet of dat er wellicht sprake was van een tijdelijke piek. Helaas bleken de cijfers deze week wederom zorgwekkend”, zegt het ministerie. „Daarom is besloten om de Zuid-Egeïsche eilanden, in overeenstemming met het advies van het RIVM, vanaf zondag aan te wijzen als gebied met een verhoogd risico, wat resulteert in een oranje reisadvies.” Het ministerie realiseert zich dat „deze beslissing veel impact kan hebben op reizigers.”

Het ministerie benadrukt nogmaals dat reizen in deze tijd gepaard gaat met risico’s. „Het is én blijft belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan immers snel veranderen.”

Ook kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen, bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaineverplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje.