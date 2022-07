Archie (12) hersendood ’na online challenge’: Brits ziekenhuis stopt met behandeling

Archie Battersbee werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij begin april thuis ernstig gewond raakte. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen. In juni besloot een rechter al dat de behandeling moest worden stopgezet, maar de ouders gingen daartegen in beroep, zonder succes.

In de brief van het ziekenhuis aan de ouders staat dat maandag om 14.00 uur (plaatselijke tijd) de behandeling wordt stopgezet. Maandagochtend zullen de artsen met de ouders overleggen hoe dat proces plaatsvindt en hoe de ouders bij hun zoon kunnen zijn in zijn laatste uren. „U of uw familie wil misschien bij Archie op bed liggen of hem vasthouden, als dat mogelijk is”, staat er onder meer in de brief.