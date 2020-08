Twee aanhoudingen na beschieting woning Amsterdamse rapper

Een arrestatieteam hield woensdagmiddag in Leeuwarden een 21-jarige Amsterdammer aan als verdachte. „Een aantal uur later, rond 02.30 uur, hield het arrestatieteam een tweede verdachte aan in Amsterdam-West”, meldt de politie donderdag. De tweede verdachte betreft een 20-jarige man uit de hoofdstad. De politie kan niet meer informatie geven, omdat de verdachten in beperkingen zitten.

Rapper Bigidagoe, Danzel S. (19), werd eerder deze week neergeschoten. Hij overleefde de schietpartij. De politie bekijkt of de geweldsincidenten met elkaar te maken hebben.

Kogelgaten in een raam, nadat er vannacht meerdere keren geschoten is op de woning aan de Amsterdamse Nieuwersluishof. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Vannacht nog werd in Amsterdam opnieuw een huis beschoten. Dit keer gebeurde dat aan het Nieuwersluishof in de wijk Holendrecht. Volgens de politie was de bewoonster thuis, maar raakte ze niet gewond. Het zou gaan om het huis van de moeder van Bigidagoe.