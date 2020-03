Gymzaal middelbare school wordt noodlocatie huisarts

De mensen mogen de gymzaal niet zomaar naar binnen. „Blijf bij aankomst in uw auto wachten en houd uw telefoon bij de hand. U wordt opgehaald of gebeld”, aldus de instructies. Het is momenteel zo druk op de huisartsenpost in Utrecht dat alleen mensen die een afspraak hebben, mogen langskomen.

Mensen die griepverschijnselen hebben zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, maar verder een normale gezondheid hebben, wordt afgeraden te bellen. Zij moeten thuis uitzieken tot ze 24 uur geen klachten meer hebben.

Gymzaal

De huisartsenpost is in de avonduren en het weekend geopend en is gevestigd in het Diakonessenhuis naast de Spoedeisende Hulp. Aan de overkant is het brugklasgebouw van het St. Bonifatiuscollege. Die school stelt de gymzaal beschikbaar. „Op de spoedpost van huisartsen is een toename van het aantal risicopatiënten met luchtwegklachten. Het Diakonessenhuis en Primair Huisartsenposten hebben onze medewerking gevraagd voor de opvang van deze risicopatiënten”, meldt rector Hanneke Schreuder in een brief aan de leerlingen en ouders.

De risicopatiënten met luchtwegklachten die met spoed buiten kantooruren door een huisarts moeten worden beoordeeld, worden zo buiten het ziekenhuis gehouden. De toegang naar de gymzaal zal via de parkeerplaats aan de achterkant zijn, waardoor patiënten niet in de school komen. Het gehele brugklasgebouw is uit voorzorg wel volledig gesloten voor onderwijspersoneel. De gymzalen in het hoofdgebouw worden gebruikt voor de schriftelijke schoolexamens. Wanneer de gymzaal in het brugklasgebouw weer gebruikt wordt door scholieren, zal de ruimte grondig worden gedesinfecteerd.

Ook een sporthal in Purmerend wordt ingericht voor coronapatiënten.