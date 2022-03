Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Hoopgevende berichten: zijn de eerste echte stappen richting vrede in Oekraïne gezet?

Door Thierry Goeman Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

Na weer een dag onderhandelen in Istanbul lijkt de stemming voorlopig hoopvol. Zowel Oekraïne als Rusland lijkt bereid om iets in te binden en ziet zelfs opties voor een staakt-het-vuren. Maar de vraag is of daar iets van terechtkomt. Hoe hoopvol moeten we zijn?