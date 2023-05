Enorme brand in Sydney, flatgebouw stort in

SYDNEY - Meer dan honderd brandweerlieden zijn in Sydney uitgerukt om een grote brand te blussen in een flatgebouw. Op beelden van de Australische omroep ABC News is te zien dat het dak is ingestort en dat delen van de gevel op straat vallen. Volgens de brandweer was het gebouw leeg toen de brand uitbrak.