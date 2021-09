Zeker acht doden door schietpartij op Russische universiteit

Studenten springen uit de ramen om uit het gebouw te ontsnappen. Ⓒ ANP/HH

MOSKOU - Bij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker acht doden gevallen. De berichten over het lot van de schutter zijn tegenstrijdig. De dader zou zijn uitgeschakeld, maar het is nog onduidelijk of hij is gedood of aangehouden.