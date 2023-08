Agent gewond aan nek bij aanhouding in Den Haag

De agent was rond 05.15 uur op de fiets onderweg naar een melding van een opstootje bij een uitgaansgelegenheid in de Papestraat, in het centrum van de stad. Een van de verdachten zou onderweg de fiets van de agent ineens hebben vastgepakt, de andere verdachte zou daarop de agent hebben vastgegrepen.

Geen lucht

Toen de politieman het duo wilde aanhouden raakte hij gewond aan zijn nek omdat een van de verdachten de fietshelm van de agent zou hebben vastgepakt. Hij kreeg hierdoor geen lucht.

Omdat omstanders zich met de aanhouding bemoeiden en de agent belaagden, hebben toegesnelde agenten pepperspray en de wapenstok gebruikt. Ook verzette de 34-jarige man zich tijdens zijn aanhouding.

De man van 23 is inmiddels weer op vrije voeten. De 34-jarige man zit nog vast. De agent heeft aangifte tegen hem gedaan. Een rechter-commissaris beslist maandag of de Hagenaar langer in de cel blijft.