Senator VS beticht van seksueel lastigvallen presentatrice

Ook zou Franken Tweeden tijdens een vlucht bij de borsten hebben gegrepen terwijl ze sliep. Tweeden heeft daarvan een foto op internet geplaatst.

Komiek

Franken was in 2006 nog werkzaam als komiek. Pas twee jaar later werd hij voor de Democraten in de Senaat gekozen. De twee waren indertijd een sketch voor Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten aan het voorbereiden.

In een verklaring liet Franken weten dat hij zich de repetitie voor de sketch niet op die manier kan herinneren, aldus de krant The Washington Post. „Maar ik bied Leeann mijn oprechte verontschuldigingen aan.”