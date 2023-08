Slachtoffer steekincident Amsterdam-Oost is 15-jarige jongen

Rond 21.45 uur kregen twee groepen jongeren ruzie op de Hugo de Vrieslaan. Het slachtoffer wilde ingrijpen bij de ruzie toen een gevecht ontstond, waarbij de jongen is gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dinsdag nog ligt. De drie verdachten werden later in de directe omgeving van het steekincident aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van het incident of camerabeelden hebben.