Grote ravage na plofkraak SNS Bank in Hilversum: ’Brokstukken vlogen in rondte’

Dat gebeurde rond 02.45 uur aan de Kapittelweg bij het winkelcentrum in de wijk Kerkelanden. Getuigen hoorden twee harde knallen. De politie meldt dat de verdachten met een scooter zijn gevlucht.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft op de plek waar de plofkraak is gepleegd een explosief onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk of de daders geld hebben meegenomen uit de automaat bij de SNS Bank.

’Honderd meter verderop’

Er is veel schade aan de geldautomaat waarop de plofkraak is gepleegd en aan de naastgelegen winkels. Brokstukken zouden tot 100 meter verderop zijn gevonden, meldt NH Nieuws. Toen agenten ter plaatse kwamen, zou nog onstabiele springstof aanwezig zijn geweest. Daarom is een groot gebied afgezet.

Omwonenden reageren geschrokken. „Ik schrok me een hoedje van de knal vannacht”, zegt iemand tegen Hart van Nederland.