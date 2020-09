Geliefde gorilla ramt verzorgster ziekenhuis in

Wat heeft geleid tot de aanval is niet bekend. De vrouw werd bij het betreden van het gorillaverblijf volkomen verrast door de 200 kilo wegende gorilla, die in die ruimte niet had moeten zijn. Het 29-jarige mannetje moet zich langs – of door – drie dichte deuren hebben gewerkt, zo meldt The Sun. Het slachtoffer zorgde al jaren voor Malabo, al sinds zijn kinderjaren.

Brandblussers

Mogelijk werd Malabo door zijn verzorgster verrast toen hij wilde gaan eten. Dat zou duiden op een menselijke fout. Een van de stelregels is dat Malabo niet graag verrast wordt voordat hij gaat eten.

Collega’s wisten de gorilla te verdrijven met behulp van brandblussers. Met een verdovingspijltje werd het beest uiteindelijk gekalmeerd.

De dierentuindirectie zegt dat de vrouw nog van geluk mag spreken dat haar verwondingen – hoewel serieus – niet nog ernstiger zijn. „Hij heeft haar door elkaar geschud, maar niet met alle kracht die een 200 kilo zware gorilla heeft,” aldus een woordvoerder. De toestand van de vrouw wordt omschreven als ernstig.