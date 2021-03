Knops ’onaangenaam verrast’ door klacht Sint Maarten over racisme

Nederland heeft aan de coronasteun voor Sint Maarten voorwaarden verbonden. Er moeten hervormingen worden doorgevoerd en daarvoor is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO) opgericht. Dat moet samen met onder meer de ministeries op Sint Maarten de hervormingen in onder anderen het onderwijs, het bestuur, justitie en de economie gaan uitwerken.

In de petitie, die zou worden gesteund door twaalf van de vijftien parlementsleden, wordt verzocht om toezicht, documentatie en actie tegen vermeend racistisch beleid, schrijft The Washington Post. Parlementslid Grisha Heyliger-Marten zegt in de krant dat „ze proberen de volledige controle over onze democratie over te nemen.”

Knops beaamt dat er voorwaarden aan de steun zitten. Maar volgens hem hebben regering en parlement eind vorig jaar zelf ingestemd met het „samenwerkingstraject.” „Ik heb moeten constateren dat Sint Maarten op dit moment de eigen autonomie niet kan dragen”, aldus Knops via zijn woordvoerder. Hij wil het eiland geen autonomie afnemen, maar „juist helpen om te zorgen dat zij deze over een aantal jaren wel volledig kunnen dragen.” Hij heeft de regering van Sint Maarten om opheldering over de petitie gevraagd.

„Ze hebben veel te lang het verhaal verteld dat onze mensen corrupt en incompetent zijn”, aldus parlementslid Heyliger-Marten in The Washington Post. Het is volgens haar net als met Zwarte Piet. „Ze zeggen dat het niet racistisch is, maar dat is het wel. Net zoals wat ze ons nu proberen aan te doen.”

Volgens de indieners van de petitie heeft racisme het Nederlandse beleid in het Caribisch gebied aangetast. „Kijk eens naar wat de Nederlandse regering doet met betrekking tot haar eigen burgers in Europa, die overwegend blank zijn, in termen van Covid-hulp, Covid-hulp voor kleine bedrijven en als onderdeel van een financieringsmechanisme voor heel Europa”, aldus advocaat Peter Choharis uit Washington, die de petitie namens het parlement van Sint Maarten indiende, in de krant. „Vergelijk dat eens met wat ze op de eilanden doen, namelijk: ’Je moet meer schulden opbouwen en akkoord gaan met onze eisen’.”