Zoon van Filipijnse dictator Marcos wil president worden

Zijn moeder Imelda spendeerde onder meer een vermogen aan feesten, kleding en schoenen en schonk zo het Filipijnse Engels een nieuw woord: Imeldific. Dat betekent schaamteloos vulgair en extravagant. De familie Marcos week tijdens een volksopstand uit naar de Verenigde Staten, maar keerde in de jaren negentig terug en werkt sindsdien aan een terugkeer naar het centrum van de macht.

Ferdinand jr. was eerst actief in de regionale politiek en werd in 2010 senator. Imelda is parlementslid geweest en is pas in 2018 in eerste instantie tot een celstraf veroordeeld wegens corruptie. Het ging om het wegsluizen van honderden miljoenen dollars naar Zwitserland in de jaren zeventig.

De presidentsverkiezingen vinden in mei volgend jaar plaats.