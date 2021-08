Admiraal Rob Bauer: missie naar Afghanistan was niet zinloos

Sinds de val van Kabul stellen veel deskundigen en politici hardop de vraag of de twintig jaar durende missie in Afghanistan zin heeft gehad. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO wees eerder deze week met een beschuldigende vinger richting de Afghaanse leiders. Zij zouden zich onvoldoende verzet hebben tegen de snel oprukkende Taliban. Van de discussie over de rol van het bondgenootschap bleef hij angstvallig weg.

Nederlander Bauer, sinds juni de man met de hoogste militaire functie bij het bondgenootschap, erkent nu in zijn boodschap dat de snelle ineenstorting van de Afghaanse veiligheidstroepen en regering heeft geleid ’tot een verhit debat in onze strijdkrachten en onze samenlevingen’.

De voormalig Commandant der Strijdkrachten van Nederland richt zich rechtstreeks tot de Afghanistan-veteranen van alle NAVO-lidstaten: „Vele vragen: was dit het waard? Waren onze inspanningen tevergeefs? Namens het militaire comité zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen: vechten voor waar je in gelooft is nooit tevergeefs. Doen wat uw democratische regeringen u hebben gevraagd te doen en de rol vervullen die in onze grondwetten is vastgelegd, is nooit tevergeefs.”

Littekens

Bauer zegt zich bewust te zijn dat veel militairen littekens aan de missie hebben overgehouden – lichamelijk of mentaal. Hij roept iedereen op die het moeilijk heeft om contact op te nemen met een buddy of een veteranenorganisatie. „Tegen jullie allemaal zeg ik: jullie dienst in Afghanistan heeft het land onomkeerbaar veranderd. Net zoals het u onomkeerbaar heeft veranderd. Het individuele offer dat je hebt gebracht, mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd.”

Vrijdag is er opnieuw topoverleg bij de NAVO. De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten spreken dan met topman Stoltenberg over de actuele situatie in Afghanistan.