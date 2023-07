Water Noord-Atlantische Oceaan ongekend warm

Het record voor de gemiddelde oppervlaktewatertemperatuur in de Noord-Atlantische Oceaan werd woensdag 26 juli waargenomen. De hoge temperatuur is ook opvallend, omdat ze zo vroeg in het jaar komt. De Noord-Atlantische Oceaan bereikt over het algemeen zijn warmtepiek begin september. Het vorige record was van begin september vorig jaar, met een temperatuur van 24,89 graden.

Een Spaans onderzoekscentrum meldde eerder deze week dat de Middellandse Zee met 28,71 graden de hoogste temperatuur ooit heeft bereikt. Het vorige record was van 23 augustus 2003, toen het water aan de oppervlakte 28,25 graden was. De hoge temperaturen vormen een bedreiging voor het leven in zee, zoals koralen en weekdieren.