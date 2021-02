Zijn twee mondkapjes beter dan één?

Kamala Harris met dubbele maskers. Het buitenste mondkapje zorgt voor extra bescherming en zorgt dat het binnenste masker beter om het gezicht sluit. Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM - Onder anderen de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is al met dubbele mondkapjes gesignaleerd en dr. Anthony Fauci, die eerst president Trump en nu Joe Biden adviseert over corona, beveelt het aan om twee mondmaskers te gebruiken tegen Covid-19. Is twee inderdaad beter dan één? Of is het typisch Amerikaans om meer, meer, meer te willen?