Mannen vast om schieten na verkeersruzie

In een raam van een flat naast het station in Schiedam Centrum werd een kogelgat aangetroffen.

SCHIEDAM - De politie heeft twee mannen aangehouden nadat er in Schiedam vanuit een auto was geschoten op twee mannen die op een terrasje bij het Stationsplein zaten. De kogel ging door een ruit van een woning op de tweede verdieping waarachter een lege kinderwagen stond. Aanleiding voor het incident was een verkeersruzie, aldus de politie.