Regen moet het vakantieseizoen redden

Marcel de Boer en zijn vrouw Annet kijken uit naar hun vakantie in Kroatië. Met de auto, want vliegen vinden ze „nu niet verstandig”. Ⓒ Anko STOFFELS

LEUSDEN - De verwachte stormloop op vliegvakanties deze zomer is tot nu toe uitgebleven. „Er is wel veel belangstelling onder Nederlandse toeristen, merken de reisbureaus, maar de boekingen vallen vies tegen. Dat komt doordat er nog steeds sprake is van twijfels.”