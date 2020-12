Klokkenluidster beschuldigt D66’er van MeToo-praktijken

De klokkenluidster deed haar verhaal op write.as, een schrijversplatform waar anoniem verhalen op kunnen worden gezet.

Een hoofdrol in het MeToo-relaas speelt lobbyist en D66-strateeg Frans van Drimmelen. „Frans begon een vervelend mannetje te worden toen ik nul op zijn rekest gaf. Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities in de partij.”

Volgens de klokkenluidster zijn meer vrouwen slachtoffer geworden van Van Drimmelen, maar durven velen er niet mee naar buiten te treden. „Ik wil gerechtigheid voor alle vrouwen die hun verhaal niet durven te doen of kunnen doen. Tot op heden heb ik nog veel last van de gevolgen van de dreigende houding van mannen zoals Frans van Drimmelen die gedekt worden door hun invloedrijke compagnons.”

Van Drimmelen werkt aan een statement over de aantijging. Rond de middag komt dat naar verwachting naar buiten. Het kantoor van de lobbyist zegt ’zeer aangeslagen’ te zijn over het nieuws. Het werkt mee aan het door D66 ingestelde onderzoek. Bij het kantoor zijn tot dusverre geen soortgelijke MeToo-meldingen binnen gekomen, wordt benadrukt.

’Kaag is op de hoogte’

Volgens de schrijfster is partijleidster Kaag op de hoogte van wat er in het verleden heeft afgespeeld. „Frans is een belangrijk adviseur van de nieuwe partijleider Sigrid Kaag. Zij is uiteraard op de hoogte van zijn onacceptabele gedrag jegens vrouwen in de partij. Immers, mensen hebben een spreekverbod dus het kan haar niet raken. Dat uitgerekend zij, zulke mannen om zich heen verzamelt, maakt mij hopeloos.”

Of Kaag op de hoogte was, is nog onduidelijk. Ze zegt er niets over in de verklaring die zij heeft uitgedaan. „Ik heb het Landelijk Bestuur gevraagd een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen. Zodat in een voor alle betrokkenen zorgvuldig proces tot de bodem kan worden uitgezocht wat hier is gebeurd.”

Kaag hoopt dat de anonieme schrijfster naar voren stapt. „Ik begrijp dat de schrijfster haar verhaal nu anoniem heeft gedaan, maar ik hoop dat ze ook bereid is dat te doen in de vertrouwde omgeving van dit externe en onafhankelijke onderzoek. Die oproep doe ik niet alleen aan haar, maar aan eenieder die het betreft en die daartoe bereid is. In mijn partij is er geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Wanneer daar sprake van zou zijn, past maar een weg: stevig ingrijpen.”