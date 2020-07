Wereldwijde race naar het coronavaccin: dit zijn de scenario’s

Wereldwijd wordt op vele plekken gewerkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Inmiddels zijn er meer dan 150 kandidaatvaccins in de maak. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Corona gaat niet spontaan weg, zo wordt steeds meer duidelijk. Als het virus niet is uit te bannen door mondkapjes en afstand houden, moeten we toch de hoop op de farmaceuten stellen. Wat mogen we verwachten uit het lab? Zes scenario’s.