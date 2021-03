Hoofdstad teruggefloten over Airbnb-verbod

Onder andere Amsterdam Gastvrij, die belangen behartigt van een groep huizenbezitters die hun woning verhuren op onder andere sites als Airbnb, is naar de rechter gestapt. Ze wezen de rechtbank erop dat de Huisvestingswet uit 2014 geen grondslag biedt voor een totaalverbod van vakantieverhuur in een hele wijk. Een huis of een complex kan nog, maar een hele wijk verbieden is te gortig.

De rechter stelt hen in het gelijk

Pas sinds 1 januari van dit jaar heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om in uiterste gevallen wijken aan te wijzen waarin vakantieverhuur geheel is verboden. Met als doel om in wijken waar de balans tussen wonen en toerisme is verstoord, de toegenomen overlast voor vakantieverhuur tegen te gaan. De rechtbank wijst erop dat er nog andere mogelijkheden in de stad zijn om de leefbaarheid te vergroten.

Sinds 2014 is vakantieverhuur in de hoofdstad enorm toegenomen. In 2014 stonden ongeveer 7.000 Amsterdamse advertenties op Airbnb, de marktleider op dit gebied. In 2018 waren dat er inmiddels 30.000. Door de toename van het toerisme en dan met name de vakantieverhuur, begon ook de overlast door toeristen toe te nemen. Het aantal klachten over vakantieverhuur steeg tussen 2014 en 2018 van 1717 naar 2846. Van alle meldingen betreft 50 procent toeristische verhuur van woningen. Om deze overlast tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam steeds meer maatregelen genomen. Zo wordt er intensiever gecontroleerd op vakantieverhuur. Ook zijn de regels voor vakantieverhuur aangescherpt. Het aantal dagen dat een woning per jaar verhuurd mag worden is bijvoorbeeld teruggebracht van 60 naar 30 dagen.