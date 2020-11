FvD-Europarlementariërs delen Baudet tik uit

De drie FvD’ers dringen daartoe aan omdat ze ervan overtuigd zijn dat Thierry Baudet en Freek Jansen antisemitische en racistische uitingen hebben gedaan.

In de Europese fractie zitten drie FvD’ers: Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken. Vooral die laatste naam is interessant, want Rooken zit ook nog in het hoofdbestuur van Forum voor Democratie.

Donderdag kondigden tal van bekende FvD’ers aan de partij hun rug toe te keren. Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Eva Vlaardingerbroek en brandbrievenschrijfster Nicki Pouw-Verweij hebben hun lidmaatschapskaart doorgeknipt.

Op lokaal niveau zijn er tal van afsplitsingen. Dat gaat onder andere om de Amsterdamse fractie van Nanninga, de Statenfractie Flevoland, en vier van de vijf Statenleden in Overijssel. Ook in Noord-Holland is het bal. Daar splitsen vier van de vijf Statenleden zich af. Dat bevestigt de partij na berichtgeving van NH Nieuws.

Leegloop zet door

Ook vier van de tien senatoren van de Eerste Kamer-fractie van Forum voor Democratie splitsen zich af van de partij. Dat zegt Bob van Pareren, een van de vier, vrijdag. Ze vinden dat de partij niet sterk genoeg afstand heeft genomen van racisme en antisemitisme.

De vier geven aan wel in de Eerste Kamer te blijven. „Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer.”

Druppel

Voor veel ex-FvD’ers was de brandbrief van Nicki Pouw-Verweij de druppel. In die brief doet ze uit de doeken hoe een FvD-etentje verliep. Tijdens dat etentje zette Baudet volgens haar corona weg als een complot en deed hij antisemitische uitspraken. Andere aanwezigen bevestigden haar relaas.

Hoewel FvD’ers als Eerdmans en Nanninga helemaal klaar zijn met de vechtscheiding is er nog steeds een groep die in de ring blijft en consequenties willen verbinden aan de uitspraken van Baudet en Jansen. Naast de Europese FvD-fractie is dat Jan Cees Vogelaar die nummer negen staat op de kandidatenlijst van Forum.

Het hoofdbestuur van Forum praat volgens ingewijden vandaag nog over de laatste ontwikkelingen.