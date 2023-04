OM: nooit gesproken over ontvoeren of vermoorden Taghi

A.’s voormalig advocaat Michael Ruperti liet tijdens een zitting bij de militaire kamer in de rechtbank in Arnhem begin deze maand - voor hij de verdediging neerlegde - weten dat A. in 2019 door geheime diensten is gevraagd of het mogelijk was de vermeende topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te ’neutraliseren’, wat een eufemisme is voor doden. Hij herhaalde dit als getuige in de strafzaak tegen Taghi en benadrukte dat hij toestemming van zijn ex-cliënt heeft om dit te vertellen.

Volgens Ruperti heeft A. voordat Taghi eind 2019 in Dubai is gearresteerd een gesprek gehad met onder anderen twee medewerkers van het Special Operations Command (SOCOM). Deze medewerkers verwezen in dat gesprek naar een bijeenkomst die ze hadden gehad waarbij een niet nader benoemde „vrouwelijke officier van justitie” aanwezig was en mensen van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Daarin werd gesproken hoe Taghi gepakt zou kunnen worden „als het op de diplomatieke manier niet lukt.”

A. is volgens Ruperti bevraagd over manieren waarop Taghi weggehaald of ’geneutraliseerd’ zou kunnen worden. A. heeft daar advies over gegeven en weet niet wat daar vervolgens mee is gedaan. De advocaat vertelde dat A. graag zelf ook als getuige gehoord wil worden in de zaak tegen Taghi, de rechtbank zal daar op een later moment over beslissen.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, heeft vorige week aangifte gedaan tegen het OM in deze kwestie. De Marengo-officier benadrukte woensdag dat het benoemde overleg nooit heeft plaatsgevonden.

Taghi (45) werd na zijn arrestatie binnen enkele dagen overgebracht naar Nederland. Weski heeft al vaker aandacht gevraagd voor de manier waarop de arrestatie van haar cliënt is gegaan. Hij zou daarbij mishandeld zijn. Weski vreest ook nu nog voor de veiligheid van haar cliënt. „We weten niet of de moordplannen nu nog bestaan.”

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. De uitspraak staat op 20 oktober gepland.