ProRail wil bredere en langere perrons op de Nederlandse stations.

Utrecht - De verwachte reizigersgroei van 4 à 5 procent per jaar leidt tot onoverzichtelijke of zelfs gevaarlijke situaties. Meer en langere treinen verlichten het ongemak, maar een groter probleem is dat perrons en stationshallen te krap worden. Dinsdag komt ProRail met een noodplan.