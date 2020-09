Rutte tegen voetbalsupporters: ’Gewoon je bek houden’

Tijdens de tweede speelronde in de eredivisie afgelopen weekeinde hielden voetbalsupporters zich lang niet overal aan de regels. „Dat is heel dom”, vindt Rutte. „Want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op.”

VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff toont meer begrip voor supporters die zich te veel lieten gaan, maar waarschuwt de fans ook. „Als voetbalsupporter weet ik dat het heel lastig is in het stadion om je te beheersen. Maar als dit doorgaat, is de consequentie dat we straks niet meer naar het voetbal kunnen.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher is niet te spreken over het taalgebruik van Rutte. „Regel het testen, het bron- en contactonderzoek, neem regionaal effectieve maatregelen, breng je crisiscommunicatie op orde en je hoeft mensen niet uit te schelden”, twittert hij.