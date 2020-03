Vogelverzorgers mogen weer aan de slag

Het was stil in de volières. Op een enkele kip, duif en slechtvalk na gebeurde er niet veel meer in de vogelopvang waar normaliter zesduizend vogels per jaar behandeld worden. Oorzaak was een klacht waarop een inspectie van de NVWA volgde. Die constateerde terecht dat de verzorgers handelingen uitvoerden die volgens de letter van de wet alleen aan dierenartsen voorbehouden zijn. Het gevolg: de tent moest dicht.

’Bizar’

„Bizar”, noemt beheerder Erik Bruinning het besluit. „Want wij worden juist vaak door dierenartsen gebeld, omdat zij niet zo veel kennis hebben van bijzondere dieren. Al die duizenden vogels die we jaarlijks behandelen, kunnen we onmogelijk op de stoep van de dierenarts achterlaten. Dat is financieel en logistiek niet te doen. Voor ons niet, maar ook niet voor de dierenartsen.”

Bruinning en ook de voorzitter van het bestuur, Kees Tegelberg, weten dat je officieel bij elk gewond vogeltje dat binnenkomt eerst een dierenarts dient te consulteren. Alleen deze medici zijn bevoegd om een diagnose te stellen, medicijnen voor te schrijven of een doodsoorzaak vast te stellen. Kennis om een vleugel te spalken, of medicijn toe te dienen bij een ontstoken pootje is echter wel degelijk in huis bij de werknemers in het Vogelhospitaal dat al sinds 1957 bestaat.

Kamervragen

De sluiting leidde zelfs tot Kamervragen. Ook andere dierenopvangcentra vreesden sluiting. De beheerders hebben nu een afspraak met een dierenarts om snel telefonisch of via videoverbinding advies in te winnen. In uitzonderlijke gevallen komt de arts naar het vogelhospitaal. Door die deal kunnen vogels weer gewoon terecht in Naarden.

Kees Tegelberg, Erik Bruinning en Judith (v.l.n.r.) zijn blij dat hun hospitaal weer open mag. Ⓒ ALDO ALLESSIE

„En dat is maar goed ook”, weet Bruinning. „Het broedseizoen staat op het punt te beginnen. Doorgaans een extreem drukke periode voor ons. Soms krijgen we dan wel honderd vogeltjes per dag binnen.” De vogelliefhebber is nog niet uitgesproken of er klinkt geklop op de deur. Een man komt binnen met een gewonde kauw. „Kan iemand hier naar kijken?”, wil hij weten. „We vonden hem op een pad tijdens het uitlaten van de hond.”

Vogelhuisje

Niet veel later arriveert een dame met een prachtig gedecoreerd vogelhuisje. Op de Weerribben trof ze langs een rietkraag een vleugellamme rietgors. Bruinning heeft in beide gevallen aan één blik genoeg: „Die kauw heeft kalkmijt op zijn poten. Het rietgorsje een gebroken vleugeltje.” Dat kan kloppen, beaamt de vrouw. „Ze waren riet aan het snijden en toen lag dit vogeltje ineens op de grond.”

Sinds zaterdag weten bezorgde vogelliefhebbers het hospitaal weer te vinden. Goed nieuws voor de opvang die financieel afhankelijk is van donaties en tegemoetkomingen van een aantal gemeentes in het werkgebied. „De sluiting van de afgelopen maanden (geen opvang = geen inkomsten) is een flinke aanslag op onze financiële positie is geweest”, beklemtoont Tegelberg.

De vogelopvang en andere opvangcentra zaten al om tafel met het ministerie. Tegelberg: „We hopen dat de regering de regels versoepelt. Er wordt gesproken over een korte opleiding zodat medewerkers van dergelijke opvangcentra meer bevoegdheden krijgen. Er is een groot tekort aan dierenartsen en zo kunnen wij de druk op hen ook verminderen. Daarbij komt het de expertise ten goede. Daar kan niemand – geen mens of dier – op tegen zijn, toch?”