In korte tijd twee zware aardbevingen LIVE | Dodental Turkije en Syrië loopt op tot ruim 3700, veel mensen nog onder het puin

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden in de zuidoostelijke stad Diyarbakir. Ⓒ ANP / Associated Press

ALEPPO/GAZIANTEP - Twee aardbevingen met het epicentrum in het zuiden en midden van Turkije hebben maandagochtend aan duizenden mensen in Turkije en Syrië het leven gekost. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. De verwoestingen zijn enorm.