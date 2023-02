Nederland stuurt Search & Rescue Team LIVE | Zware aardbeving in Turkije en Syrië: honderden doden

Kopieer naar clipboard

Een gebouw is ingestort in Syrië. Ⓒ ANP / Associated Press

ALEPPO - Een aardbeving met het epicentrum in het zuiden van Turkije heeft maandagochtend aan zeker honderden mensen in Turkije en Syrie het leven gekost. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.