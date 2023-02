Meer dan 175 doden in Turkije en Syrië na zware aardbeving

Een ravage in Turkije. Ⓒ ANP / Associated Press

ALEPPO - Een aardbeving met het epicentrum in het zuiden van Turkije heeft maandagochtend aan zeker 100 mensen in Syrië het leven gekost. Eerder meldden de Turkse autoriteiten al dat in dat land 76 doden te betreuren vielen.