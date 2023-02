Minsten vijftien doden bij zware aardbeving Turkije

De aardbeving vond plaats om 4.17 uur lokale tijd, volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS op een diepte van 17,9 kilometer. USGS registreerde vijftien minuten later een naschok met een kracht van 6,7. Op sociale media melden inwoners van onder meer Cyprus, Israël, Syrië en Libanon dat ook zij de beving hebben gevoeld. Ook delen bewoners van verschillende steden in het zuidoosten van Turkije en Syrië beelden van verwoeste gebouwen.

De Turkse president Tayyip Erdogan sprak maandagochtend vroeg het Turkse volk toe via Twitter. Hij wenste de getroffen mensen sterkte en liet weten dat de rampenautoriteit AFAD de hulpdiensten coördineert en dat er reddingswerkers op weg zijn naar het gebied. „We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken.”

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije, omdat verschillende tektonische platen aan elkaar grenzen onder het land. In de zomer van 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce drie maanden later. Bij twee verschillende aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om.