Vrouwen willen meer werken dan je denkt

Premium Binnenland

Veel zwangere vrouwen in MCL niet beschermd tegen corona: ’Háál die prik’

Het aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen dat op de IC belangst stijgt. Gynaecologen in Rotterdam slaan daarom alarm. Die toename van zwangere vrouwen is duidelijk te zien in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum, waar sinds de zomer een verdubbeling is te zien van het aantal IC-opnames van zwan...