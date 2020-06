Ooievaar roept trein halt toe bij Barneveld

In Barneveld vloog een bovenleiding van het spoor in brand. Ⓒ News United / Damian Ruitenga

UTRECHT - De treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden vrijdagmiddag niet, omdat een ooievaarsnest in de buurt van Barneveld kortsluiting in een bovenleiding heeft veroorzaakt. Het nest kwam in aanraking met de bovenleiding en vloog in brand. Medewerkers van ProRail zijn onderweg om het probleem op te lossen, aldus de spoorbeheerder.