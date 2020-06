Ooievaarsnest veroorzaakt kortsluiting in bovenleiding, treinen rijden weer

In Barneveld vloog een bovenleiding van het spoor in brand. Ⓒ News United / Damian Ruitenga

UTRECHT - De treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden sinds vrijdagavond 21.45 uur weer. Het treinverkeer lag sinds de middag stil omdat een ooievaarsnest in de buurt van Barneveld kortsluiting in een bovenleiding veroorzaakte. Het nest kwam in aanraking met de bovenleiding en vloog in brand.