SAO PAULO - Dikke rookwolken hangen al dagenlang boven de Braziliaanse Amazone. Zelfs vanuit de ruimte is te zien hoe het regenwoud in brand staat, blijkt uit foto’s van ruimtevaartorganisatie NASA. Enkele vluchten in het gebied moesten vanwege de rook worden omgeleid of geannuleerd.