Coalitiepartijen sprokkelen twee extra zetels in Eerste Kamer

In alle twaalf provinciehuizen hebben zo’n zeshonderd Statenleden dinsdagmiddag gestemd voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat BBB de grote winnaar zou worden, was al duidelijk na de provinciale verkiezingen in maart. De partij van Caroline van der Plas werd toen in elke provincie de grootste: dat was nog nooit vertoond. Haar partij komt nu met 16 zetels in de Eerste Kamer, zo blijkt na het tellen van de stemmen. Donderdag maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend.

De VVD krijgt 10 zetels, GL behaalt er 7 en de PvdA ook 7. De twee linkse partijen vormen voor het eerst één fractie, met GL-senator Paul Rosenmöller aan het hoofd. GL krijgt overigens één zetel minder dan verwacht. In Zuid-Holland heeft een GL-Statenlid op Volt gestemd, tot woede van de GL-partijtop. Volt komt nu met 2 zetels in de senaat: één meer dan voorspeld.

Strategisch stemmen

Doordat VVD- en D66-Statenleden strategisch hebben gestemd op hun christelijke coalitiegenoten, komen CDA en CU uit op respectievelijk 6 en 3 zetels (in plaats van de eerder voorspelde 5 en 2). Ook oppositiepartij SGP, die het kabinet meestal steunt, krijgt één zetel meer dan voorspeld en komt uit op 2 senaatzetels.

De afgelopen weken is er volop onderhandeld over de verdeling van de restzetels. Dankzij de bij elkaar gesprokkelde extra zetels, wordt het voor de coalitie makkelijker om ’over links te gaan’ voor een meerderheid: met steun van het linkse blok van GL en PvdA kunnen VVD, D66, CDA en CU dan hun plannen in de senaat doordrukken. Had de coalitie de extra zetels niet binnengehaald, dan was steun van een derde oppositiepartij nodig geweest. De coalitie kan straks ook in één klap door BBB aan een meerderheid worden geholpen.