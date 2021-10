Walrus vertrokken uit haven Harlingen

De walrus lag donderdag te rusten op een kade in Harlingen. Ⓒ Klaas Jan Hoekstra

HARLINGEN - De walrus die donderdag opdook op de oever van de Zuiderpier in de haven van Harlingen is weer vertrokken. Volgens het Zeehondencentrum in Pieterburen verliet het zeezoogdier donderdagavond de Harlingse haven. Op dat moment stond de stroming noordelijk, in de richting van Schiermonnikoog, dus de dierenartsen hopen dat het dier weer onderweg is richting de Noordpool, waar walrussen thuishoren.