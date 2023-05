Premium Het beste van De Telegraaf

Pesterijen met fatale gevolgen Marco en Vanessa hadden geen schijn van kans tegen vuurzee in hun woning

Marco Witkamp en Vanessa Witkamp-Vos kwamen om het leven door brandstichting op 28 mei 2021 in hun woning in Hilversum. Ⓒ Eigen foto

HILVERSUM - Marco Witkamp (49) en Vanessa Witkamp-Vos (48) kwamen in mei 2021 om het leven bij een brand in hun woning aan de Lutherhof in Hilversum. Drie jonge mannen uit Hilversum en Huizen worden verdacht van (betrokkenheid bij) de fatale brandstichting. De rechtszaak tegen hen begint 9 mei in de rechtbank in Utrecht. Een reconstructie.