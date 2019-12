Wally de wallaby overleden in nasleep vuurwerkongeluk

De wallaby had een kinderboerderij bij Sprookjeswonderland in Enkhuizen als thuis. Mogelijk heeft de dood van de kangoeroe te maken met een vuurwerkongeluk afgelopen jaar, meldt NH Nieuws. De toen al blinde Wally raakte door die klap op oudejaarsavond verlamd aan de rug. Er ontplofte knalwerk bij het beestje in de buurt, waardoor Wally schrok en vermoedelijk tegen een boom of een hek stootte.

Het vuurwerk was met opzet naar Wally gegooid, vermoedde een verzorger. „We verwachten wel dat het zoiets is geweest, want ze schrikken niet van vuurwerk wat ergens in de omgeving afgestoken wordt, dat zijn ze ondertussen wel gewend. Maar wel als het erg dichtbij komt.”

Wally had het zwaar te verduren en kreeg fysiotherapie, maar uiteindelijk heeft dat dus niet mogen baten.