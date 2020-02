’Coronavirus bedreigt mondiale antibioticavoorraad’

PEKING - Er zou een wereldwijd tekort aan antibiotica kunnen ontstaan als de leveringsproblemen van de farmaceutische industrie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in China niet snel kunnen worden opgelost. Daarvoor waarschuwde, Jörg Wuttke, het hoofd van de Europese Kamer van Koophandel, tijdens een conferentie in China over de ontstane handelsproblemen.