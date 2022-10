Enschede trekt plan gluur-ambtenaren in

De gemeente wilde een kijkje achter de voordeur nemen door inwoners foto’s van hun privévertrekken te laten opsturen. Door met foto’s te werken, zou de waarde nauwkeuriger vastgesteld kunnen worden. Onder meer Vereniging Eigen Huis sprak haar afschuw uit over het feit dat de overheid wil meekijken in het persoonlijke domein.

Juridische complicaties

Het Enschedese D66-raadslid Maschja Baas reageert opgelucht dat de proef per direct wordt stopgezet. Zij had samen met haar collega’s van de PVV-fractie een motie ingediend om een einde te maken aan deze ’inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’. Maar liefst twaalf van de dertien partijen ondersteunden de motie. „Ik ben heel blij”, laat Baas weten.

„Wethouder Marc Teutelink (Burgerbelangen Enschede) van Financiën, die ook algemeen bestuurslid is van GBTwente, heeft er gelijk werk van gemaakt. Het laat ook zien dat hij de belangen kan scheiden. Die credits mag hij hebben. De wethouder zag uiteindelijk ook in dat de handelwijze indruist tegen de privacy”, aldus Baas. Juridisch waren er volgens haar nog wel de nodige complicaties, aangezien GBTwente gemachtigd was door de gemeente.

De Enschedese PVV is ook opgelucht omdat de overheid zich naar de mening van de partij steeds meer gaat bemoeien met de levens van inwoners. De fractie vond de verplichting tot het maken van foto’s van de persoonlijke leefomgeving daar het meest droevige dieptepunt van. Daarnaast rezen er bij de twee Enschedese politieke partijen vragen over rechtsgelijkheid. Een deel van de inwoners werd immers verplicht om een deel van hun privacy bloot te leggen, terwijl andere inwoners in de stad dat niet hoefden. Veel van de inwoners die de brief hadden ontvangen toonden zich bezorgd. Bij navraag door onder meer De Telegraaf, leken velen niet van plan mee te werken. De proef leidde bovendien tot Kamervragen.

Foto’s verwijderd

Alles overwegende laat Enschede nu op korte termijn een brief uitgaan, gericht aan de inwoners van de vier betreffende wijken, om hen te informeren over het stopzetten van de pilot. Enschedeërs die al foto’s hebben verstuurd, kunnen verzoeken deze te laten verwijderen.

Eerder dit jaar begon een soortgelijke proef in Brabant, waar de lokale dienst Belastingsamenwerking Oost-Brabant voor de inwoners van negen gemeenten een ’foto-tool’ introduceerde, waarmee de Brabanders foto’s van het interieur moesten uploaden naar de gemeente als eis om de WOZ-waarde te kunnen vaststellen. Een woordvoerder laat weten dat de proef dáár niet wordt stopgezet. „Nee, vooralsnog niet. We hebben deze week nog brieven met deze verzoeken de deur uitgedaan”, laat de woordvoerder weten. Ze wil niet zeggen of inwoners problemen hebben met de tool.

Zowel Belastingsamenwerking Oost-Brabant als GBTwente zagen de afgelopen jaren het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde stijgen. Met name gericht tegen de secundaire kenmerken, zoals keuken en badkamer en de staat van de woning. Voordeel van de werkwijze met het opsturen van foto’s zou een verlaging betekenen van het aantal bezwaren doordat er een accuratere WOZ-waarde wordt bepaald, is de gedachte.