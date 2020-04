Man en tieners vallen Zeeuwse agenten aan met stokken

De agenten kregen een melding van een conflict en gingen ter plaatse. Daar aangekomen, werden ze belaagd door de man en de tieners. Die gebruikten daarbij onder meer stokken. Met hulp van de ingeroepen diensthond Jaro konden de drie verdachten worden aangehouden.

Het conflict ging tussen het drietal en een 37-jarige man. Hij heeft aangifte gedaan tegen de drie wegens mishandeling, bedreiging en huisvredebreuk. Waar het conflict over ging, is niet bekendgemaakt.

